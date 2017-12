BUFFALO, N.Y. — Jaccob Slavin a touché la cible après 2:15 de jeu en prolongation et les Hurricanes de la Caroline ont défait les Sabres de Buffalo 5-4, vendredi.

Jordan Staal, Derek Ryan, Elias Lindstrom, Justin Williams et Slavin ont chacun amassé un but et une aide pour aider les Hurricanes à signer une deuxième victoire de suite en clôture d’un voyage de six parties. Cam Ward a effectué 37 arrêts.

Du côté des Sabres, Jack Eichel a réussi un premier tour du chapeau en carrière et a ajouté une aide. Jake McCabe a récolté un but et deux aides, tandis qu’Evander Kane a accumulé trois aides. Chad Johnson a stoppé 29 lancers.

Lindholm a mis la table pour le but gagnant de Slavin après que Ward eut frustré Kane en échappée.