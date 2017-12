DRUMMONDVILLE, Qc — Alex Barré-Boulet a récolté un but et deux mentions d’assistance et l’Armada de Blainville-Boisbriand a doublé les Voltigeurs de Drummondville 6-3, vendredi soir, au Centre Marcel Dionne.

Barré-Boulet, le meilleur pointeur et buteur de la LHJMQ, a engrangé au moins un point dans une 23e partie de suite lorsqu’il a mis la table pour le but d’Alexandre Alain, en première période.

Rémy Anglehart, à deux reprises, Joël Teasdale et Luke Henman ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour l’Armada, qui a mis fin à une courte série de deux défaites pour revenir au sommet du classement général du circuit Courteau, à égalité avec l’Océanic de Rimouski.

Pavel Koltygin et Robert Lynch ont obtenu un but et une aide chacun pour les Voltigeurs, qui ont laissé l’Armada reprendre le premier échelon de la section Ouest.

Francis Leclerc a bloqué 28 rondelles pour l’Armada tandis que l’espoir Olivier Rodrigue a conclu la rencontre avec 24 arrêts pour les Voltigeurs.

Screaming Eagles 1 Islanders 6

Samuel Meisenheimer a amassé deux buts et une aide et les Islanders de Charlottetown ont écrasé les Screaming Eagles du Cap-Breton 6-1.

Meisenheimer a été à l’origine des trois premiers buts des Islanders, qui ont gagné leurs deux derniers matchs. Hunter Drew, Thomas Casey, Pascal Aquin et Olivier Desjardins ont aussi enfilé l’aiguille pour l’équipe locale.

Phélix Martineau a été l’unique marqueur des Screaming Eagles, qui ont perdu leurs quatre dernières parties.

Matthew Welsh n’a pas été très testé et il a repoussé 15 tirs devant le filet des Islanders. Kevin Mandolese a eu une soirée bien différente, faisant face à 41 lancers. Il a effectué 35 arrêts pour les Screaming Eagles.

Titan 2 Mooseheads 5

Les Mooseheads de Halifax ont inscrit les cinq premiers buts de la rencontre les ils ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 5-2.

Connor Monyhan et Xavier Parent ont touché la cible au premier vingt alors que Patrick Kyte, Arnaud Durandeau et Maxime Fortier ont fait bouger les cordages au deuxième engagement. Les Mooseheads ont remporté leurs deux dernières sorties.

En retard 5-0 en troisième période, le Titan a marqué deux buts grâce à German Rubtsov et Félix-Antoine Drolet.

Alexis Gravel a fait du bon travail entre les poteaux des Mooseheads et il a réalisé 29 arrêts. Son vis-à-vis Reilly Pickard a amorcé la rencontre pour le Titan et il a cédé cinq fois sur 18 lancers. Joseph Murdaca a ensuite été parfait sur huit tirs.

Sea Dogs 4 Wildcats 3

Robbie Burt a tranché en prolongation grâce à son deuxième but du match et les Sea Dogs de Saint-Jean ont battu les Wildcats de Moncton 4-3.

Burt a complété une mise en scène de Brendan O’Reilly et Cédric Paré pour tromper la vigilance de Mark Grametbauer. Paré a créé l’égalité 3-3 en deuxième période et William Poirier a inscrit le premier filet des Sea Dogs.

Dylan Seitz, Mika Cyr et Julien Tessier ont répliqué du côté des Wildcats, qui ont perdu leurs deux dernières parties et 11 de leurs 12 dernières.

Alex D’Orio a stoppé 25 des 28 lancers dirigés vers lui pour les Sea Dogs tandis que Grametbauer a repoussé 21 rondelles.

Cataractes 2 Tigres 7

Ivan Kosorenkov et Félix Boivin ont tous deux fourni deux buts et les Tigres de Victoriaville ont corrigé les Cataractes de Shawinigan 7-2.

Les Cataractes ont été dans le coup pendant la moitié du match, mais les Tigres ont explosé avec quatre buts sans réplique pour mettre le duel hors de portée. Jérôme Gravel, Edouard Ouellet et Egor Kurbatov ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Tigres, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs quatre dernières parties.

Vasily Glotov et Simon Dubois-Tiberghen ont noirci la feuille de pointage pour les Cataractes, qui occupent le dernier rang du classement de la LHJMQ.

Tristan Côté-Cazenave a bloqué 26 tirs pour les Tigres. Lucas Fitzpatrick a amorcé la rencontre pour les Cataractes et il a cédé cinq fois sur 16 lancers. En relève, Mikhail Denisov a alloué deux buts en autant de tirs.

Océanic 0 Drakkar 2

Antoine Samuel a été magistral et il a effectué 49 arrêts, menant le Drakkar de Baie-Comeau vers une victoire de 2-0 aux dépens de l’Océanic de Rimouski.

Ivan Chekhovich a marqué en avantage numérique, au premier tiers, et c’est tout ce dont Samuel a eu besoin pour procurer au Drakkar un troisième gain de suite. Samuel Dickner a scellé l’issue de la partie dans un filet désert.

L’Océanic a vu sa séquence de trois victoires prendre fin.

Le gardien recrue Colten Ellis a fait du bon travail pour l’Océanic et il a stoppé 22 rondelles dans la défaite.

Saguenéens 2 Olympiques 4

Les Olympiques ont enfilé l’aiguille trois fois en troisième période et ils sont venus à bout des Saguenéens de Chicoutimi 4–2.

En retard 2-1 après 40 minutes, les Olympiques ont vu Sameul Hatto, avec son deuxième but du match, Gabriel Bilodeau et Alexandre Landreville faire bouger les cordages. Les Olympiques sont invaincus en temps réglementaire à leurs 11 derniers matchs.

Mathieu Desgagnés et Jérémy Groleau avaient permis aux Saguenéens de prendre les devants 2-1.

Mathieu Bellemare a gardé le fort pour les Olympiques et il a effectué 29 arrêts dans la victoire. Alexis Shank a remplacé Zachary Bouthillier après seulement quatre minutes de jeu et alloué deux buts sur 22 lancers pour les Saguenéens.

Remparts 4 Huskies 7

Neuf des 12 attaquants des Huskies de Rouyn-Noranda ont obtenu au moins un point et ils ont eu le dessus sur les Remparts de Québec au compte de 7-4.

Alex Beaucage a été le plus efficace chez les vainqueurs avec deux réussites. Peter Abbandonato, Taylor Ford et Rafaël Harvey-Pinard ont tous les trois amassé un but et une mention d’assistance alors que Kyle Ward et Tyler Hinam ont ajouté un filet pour les Huskies.

Olivier Garneau, Olivier Mathieu, Luki Kirwan et Matthew Boucher ont touché la cible pour les Remparts, qui n’ont pas gagné deux parties de suite depuis près d’un mois.

En l’absence de Samuel Harvey, Zachary Emond a accordé quatre buts sur 33 tirs devant le filet des Huskies. Dereck Baribeau a subi les foudres de l’attaque adverse et il a permis sept buts sur 39 lancers.