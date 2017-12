TOBLACH, Italie — Le fondeur québécois Alex Harvey a pris le quatrième rang de l’épreuve de 15 km samedi à la Coupe du monde de Toblach, en Italie.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, a franchi la distance en 30 minutes et 12,8 secondes.

L’épreuve a été remportée par le Norvégien Simen Hegstad Krueger en 29:58,8, devant respectivement le Français Maurice Manificat et le Britannique Andrew Musgrave.

Les coéquipiers de Harvey, Devon Kershaw et Graeme Killick, se sont contentés des 38e et 49e échelons, dans l’ordre. Russell Killick et Knute Johnsgaard ont suivi aux 60e et 85e rangs.

Les dames prendront part à une épreuve de 10 km un peu plus tard samedi.