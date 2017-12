LAKE PLACID, N.Y. — Les Canadiennes Alex Gough et Kimberley McRae ont partagé le podium lors de l’épreuve féminine à la Coupe du monde de luge de Lake Placid, samedi.

Gough, de Calgary, et McRae, de Victoria, en C.-B., ont respectivement obtenu l’argent et le bronze, derrière l’Allemande Natalie Geisenberger. Cette dernière a complété les deux manches avec un chrono cumulatif d’une minute et 28,211 secondes.

Gough a suivi à 104 centièmes de seconde derrière, tandis que McRae terminait troisième à 141 centièmes.

L’autre représentante de l’unifolié inscrite à cette compétition, Brooke Apshkrum, a fini 21e.