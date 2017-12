ST. PAUL, Minn. — Milan Lucic a récolté un but et une aide et les Oilers d’Edmonton ont défait le Wild du Minnesota 3-2, samedi.

Ryan Nugent-Hopkins et Jesse Puljujarvi ont aussi touché la cible pour les Oilers, qui ont alterné les victoires et défaites pour un neuvième match d’affilée.

Matt Dumba a réussi un doublé pour le Wild, qui a encaissé un premier revers en cinq sorties. Il s’agissait aussi pour le Wild d’un premier revers en temps réglementaire au Xcel Energy Center depuis le 4 novembre (7-0-1).

Lucic a donné les devants 2-1 aux Oilers tard en deuxième période à l’aide d’un tir vif, à la suite d’une bataille entre le défenseur du Wild Ryan Suter et l’attaquant Leon Draisaitl.

Lucic a ensuite mis la table pour le but de Puljujarvi à mi-chemin en troisième période, ce qui creusait l’écart à 3-1. Lucic a récolté quatre buts et six aides à ses 10 derniers matchs.

Le gardien des Oilers Cam Talbot a stoppé 29 lancers. Talbot était de retour au jeu après avoir raté neuf rencontres en raison d’une blessure dont la nature n’a pas été dévoilée.

À l’autre bout de la patinoire, Alex Stalock a effectué 26 arrêts.