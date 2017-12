OTTAWA — Claude Julien attendra après l’échauffement d’avant-match avant de décider qui de Joe Morrow ou Jakub Jerabek participera à la Classique 100 de la LNH face aux Sénateurs d’Ottawa.

C’est ce qu’il a laissé savoir lors d’un très bref point de presse.

Quelques instants plus tôt, son homologue Guy Boucher avait répété que Craig Anderson défendra les filets des Sénateurs et qu’Alexandre Burrows reprendra sa place dans la formation après avoir été laissé de côté pour la première fois de la saison mercredi contre les Rangers de New York.

Il s’agit du troisième duel entre les deux rivaux de la section Atlantique cette saison. Le 30 octobre, au Centre Canadian Tire, le Canadien a corrigé les Sénateurs 8-3 grâce à des doublés de Charles Hudon et d’Artturi Lehkonen. Le 29 novembre, au Centre Bell, des buts de Jonathan Drouin et Phillip Danault en deux minutes 18 secondes en début de deuxième période ont propulsé le Canadien vers un gain de 2-1.

Depuis qu’il est revenu à la barre du Canadien, Claude Julien présente une fiche parfaite de 5-0 contre les Sénateurs.