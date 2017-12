BOISBRIAND, Qc — Rémy Anglehart a marqué trois buts, Francis Leclerc a effectué 39 arrêts et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait le Phoenix de Sherbrooke 5-2, samedi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Joël Teasdale et Maxime Collin ont aussi touché la cible pour l’Armada (23-7-2), qui a signé une septième victoire en huit sorties pour demeurer en tête du classement général de la LHJMQ.

Kolby Johnson et Samuel Poulin ont répliqué pour le Phoenix (15-13-7). Brendan Cregan a accordé trois buts sur 15 tirs en 33:04 de jeu avant de céder sa place à Evan Fitzpatrick. Ce dernier a stoppé huit des neuf tirs dirigés vers lui.

Après une première période sans but, l’Armada a ouvert la machine alors que Teasdale, en avantage numérique, Anglehart et Collin ont marqué dans un intervalle de 4:32 au milieu de l’engagement.

Johnson a réduit l’écart à 3-1 tôt en troisième période, mais Anglehart a fait bouger les cordages de chaque côté du but de Poulin, confirmant la victoire de l’Armada. Anglehart a complété son premier tour du chapeau dans la LHJMQ en marquant dans un filet désert avec 59 secondes à faire.

L’attaquant du Phoenix Nicolas Poulin a écopé une punition d’inconduite avec 1:34 à faire au match.

L’Armada a été 1-en-3 en avantage numérique, tandis que le Phoenix n’a pu profiter de sa seule occasion.

Tigres 3 Voltigeurs 5

Yvan Mongo a inscrit deux buts, Olivier Rodrigue a stoppé 20 lancers et les Voltigeurs de Drummondville ont battu les Tigres de Victoriaville 5-3.

Cédric Desruisseaux et Morgan Adams-Moisan ont amassé chacun un but et une aide, tandis que Connor Bramwell a aussi touché la cible pour les Voltigeurs (22-11-2). Robert Lynch, Xavier Simoneau et Pavel Koltygin ont récolté deux aides chacun.

Jérémie Beaudin et Vitalii Abramov ont obtenu chacun un but et une aide pour les Tigres (15-14-5), alors qu’Ivan Korosenkov a été l’autre buteur des visiteurs. Tristan Côté-Cazenave a accordé quatre buts sur 34 lancers.

Titan 3 Wildcats 2 (Fus.)

German Rubtsov, Jordan Maher et Antoine Morand ont tour à tour fait bouger les cordages en fusillade et ils ont aidé le Titan d’Acadie-Bathurst à vaincre les Wildcats de Moncton 3-2.

Pendant que les tireurs du Titan étaient parfaits, Joseph Murcada stoppait un des deux tireurs des Wildcats.

Maher et Dawson Theese ont touché la cible en temps réglementaire pour le Titan (19-9-7), tandis qu’Anderson MacDonald et Daniil Miromanov ont répliqué pour les Wildcats (14-16-5).

Murcada a stoppé 19 lancers pendant les 65 minutes de jeu. Du côté des Wildcats, Mark Grametbauer a effectué 31 arrêts.

Saguenéens 3 Cataractes 7

Samuel Asselin a amassé un but et deux aides, Lucas Fitzpatrick a repoussé 30 tirs et les Cataractes de Shawinigan ont battu les Saguenéens de Chicoutimi 7-3.

Cameron Askew, Simon Benoit et Max-Antoine Melançon ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Gabriel Denis, Vasily Glotov et Leon Denny, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Cataractes (10-24-1).

Du côté des Saguenéens (14-17-3), Morgan Nauss et Kevin Klima ont amassé chacun un but et une aide, alors que Kelly Klima a été l’autre buteur des visiteurs. Alexis Shank a accordé cinq buts sur 19 tirs lors des 40 premières minutes de jeu. Zachary Bouthillier a pris la relève en troisième période et a concédé un but sur sept tirs.

L’attaquant des Cataractes Samuel Blier a écopé une punition majeure et une inconduite de partie tôt en deuxième période pour avoir donné de la bande.

Océanic 3 Drakkar 2 (Prol.)

Alexis Lafrenière a marqué son deuxième but du match après 50 secondes de jeu en prolongation et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Drakkar de Baie-Comeau 3-2.

Lafrenière avait aussi créé l’égalité avec 65 secondes à faire en troisième période.

Yannik Bertand, en avantage numérique, a également marqué pour l’Océanic (22-8-4), tandis que Charle-Édouard D’Astous et Samuel Dove-McFalls ont amassé deux aides chacun. Jimmy Lemay a effectué 15 arrêts.

Isaiah Gallo-Demetris et Gabriel Fortier, en infériorité numérique, ont touché la cible pour le Drakkar (15-16-3). Justin Blanchette a repoussé 39 lancers. Il a brièvement cédé sa place à Antoine Samuel tôt en troisième période, mais il est rapidement revenu au jeu.