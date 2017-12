NEW YORK — CC Sabathia aurait accepté une offre de contrat d’une saison et 10 millions $ US pour demeurer un membre des Yankees de New York.

Le site MLB.com a été le premier à rapporter la nouvelle, samedi.

Âgé de 37 ans, Sabathia a touché 25 millions $ la saison dernière avec les Yankees, quand il a compilé un dossier de 14-5 avec une moyenne de 3,69. En 17 saisons dans les Ligues majeures avec les Indians de Cleveland, les Brewers de Milwaukee et les Yankees, Sabathia présente une fiche de 237-146.