CHARLOTTE, N.C. — Lucas Wallmark a récolté un but et une mention d’assistance et les Checkers de Charlotte ont vaincu le Rocket de Laval 3-1, samedi.

Le Rocket (10-12-6) a subi un quatrième revers consécutif. Les hommes de Sylvain Lefevbre n’ont signé qu’une seule victoire jusqu’à présent au mois de décembre.

Alors que les Checkers (18-9-1) profitaient de l’avantage d’un homme, Valentin Zykov a enfilé l’aiguille à 9:11 du deuxième engagement pour donner les devants 2-1 aux siens. Clark Bishop a scellé la victoire en marquant dans un filet désert alors qu’il ne restait que 54 secondes à jouer en troisième période.

Tom Parisi a été le seul joueur du Rocket à répliquer. Le défenseur a mis fin à une disette personnelle de 21 matchs en nivelant la marque 1-1 au premier vingt.

Le gardien des Checkers Jeremy Smith a repoussé 20 des 21 rondelles dirigées vers lui, tandis que son vis-à-vis, Charlie Lindgren, a bloqué 23 tirs.

Les deux équipes ont chacune profité que d’un seul avantage numérique en trois occasions.

Le Rocket tentera de venger sa défaite dimanche à 13h.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Il s’agit d’une quatrième défaite de suite pour le Rocket, et non d’une cinquième.