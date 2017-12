TORONTO — Les Maple Leafs de Toronto ont inscrit le nom du défenseur Nikita Zaitsev sur la liste des blessés en raison d’une blessure au bas du corps, dimanche.

En conséquence, ils ont rappelé le défenseur Martin Marincin de leur club-école de la Ligue américaine de hockey.

Marincin, qui est âgé de 25 ans, a marqué deux buts et récolté cinq mentions d’aide en 18 parties avec les Marlies de Toronto cette saison.

Il a totalisé un but et six passes en 25 rencontres de saison régulière avec les Maple Leafs en 2016-17, en plus de prendre part à six matchs éliminatoires. En carrière, Marincin a obtenu trois filets et 22 mentions d’assistance en 175 rencontres dans la LNH.

Il avait été acquis des Oilers d’Edmont dans le cadre d’une transaction réalisée en juin 2015.