ORCHARD PARK, N.Y. — LeSean McCoy a inscrit deux touchés et atteint le plateau des 10 000 verges de gains en sol en carrière, dimanche, tandis que les Bills de Buffalo s’accrochaient à leur place dans la course aux éliminatoires de l’Association américaine en infligeant un revers de 24-16 aux Dolphins de Miami.

Tyrod Taylor a aussi franchi neuf verges et marqué un touché au sol, tandis que Shareece Wright et Jordan Poyer interceptaient des passes consécutives du quart des Dolphins Jay Cutler au début de la deuxième demie. La recrue Tre’Davious White a scellé l’issue de la rencontre en réalisant une autre interception aux dépens de Cutler, alors qu’il restait 28 secondes au cadran — et un jeu après que le botteur des Dolphins Matt Haack eut mis la table pour un botté court récupéré au 37 dans leur territoire.

Les Bills ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs et porté leur fiche à 8-6, égalant ainsi leur meilleure fiche après 14 rencontres au cours de leur séquence de 17 ans sans participation aux éliminatoires — la plus longue séquence active parmi les quatre ligues professionnelles majeures nord-américaines.

Les Bills ont aussi fini le calendrier régulier avec un dossier de 6-2 à domicile, soit leur meilleur à Orchard Park depuis 1999.

Ils termineront 2017 en rendant visite aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine, avant de visiter les Dolphins à Miami le 31 décembre.

Cette défaite a aussi signifié l’élimination mathématique des Dolphins (6-8), après avoir mis un terme à leur disette de sept ans la saison passée.