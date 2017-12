MINNEAPOLIS — Eric Kendricks a retourné une interception pour un majeur, Case Keenum a lancé deux passes de touché et pour 236 verges et les Vikings du Minnesota ont remporté le titre de la section Nord de l’Association Nationale en vertu d’une victoire de 34-7 aux dépens des Bengals de Cincinnati, dimanche.

«De s’assurer d’avoir un match de séries à domicile, j’ai l’impression que l’ambiance sera encore plus survoltée qu’aujourd’hui», a affirmé Keenum.

Les porteurs de ballon Latavius Murray et Jerick McKinnon ont conjugué leurs efforts pour 37 portées et 242 verges au sol pour les Vikings (11-3), qui venaient de voir leur séquence de huit triomphes prendre fin en Caroline, la semaine dernière.

«Ça fait du bien, mais nos célébrations ont été modestes parce qu’il reste encore du travail à accomplir», a exprimé le receveur des Vikings Adam Thielen.

Le match a été si facile pour les Vikings que le quart Teddy Bridgewater a même fait sa première apparition en 16 mois, lui qui a subi une grave blessure au genou. Sa première passe a toutefois été interceptée et elle a mis la table à un touché du porteur des Bengals Giovani Bernard.

«C’était amusant de simplement être sur le terrain, a indiqué Bridgewater. J’ai une tonne de personnes à remercier pour m’être rendu à ce point.»

Terence Newman a lui aussi intercepté une passe d’Andy Dalton, qui n’a complété que 11 de ses 22 tentatives par la voie des airs. Il a obtenu 113 verges et trois premiers jeux avant que les Bengals (5-9) se tournent vers son second, A.J. McCarron.

Keenum a réussi 20 de ses 23 passes, dont sept à McKinnon, qui a récolté 114 verges. Il s’agissait du premier match de 100 verges par la passe d’un porteur de ballon des Vikings depuis le 26 septembre 2004, quand Onterrio Smith avait réussi l’exploit.

Le seul élément positif pour les Bengals s’est avéré le jeu du plaqueur défensif Geno Atkins, qui a réussi deux sacs au premier quart. Dalton et l’attaque des Bengals n’ont rien fait lors de ses quatre possessions au premier au quart. Les Bengals n’ont pas traversé le milieu du terrain avant qu’il ne reste que trois minutes à écouler au troisième quart.

«Je n’ai pas été aussi déçu au cours des dernières années, a fait savoir le receveur des Bengals A.J. Green. C’est une saison très difficile.»

Murray a marqué un touché sur une course qui a couronné une séquence de neuf jeux et 75 verges lors de la première séquence offensive des Vikings. Keenum a repéré Stefon Diggs et Kyle Rudolph dans la zone des buts.