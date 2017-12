NOUVELLE-ORLÉANS — Mark Ingram a réussi deux touchés au sol et il a récolté 151 verges de la ligne de mêlée, dont une course de 50 verges pour un majeur, et les Saints de La Nouvelle-Orléans ont surmonté trois revirements pour défaire les Jets de New York 31-19, dimanche.

Michael Thomas est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la NFL à capter 90 ballons à ses deux premières saisons en carrière. Il a effectué neuf attrapés pour des gains de 93 verges, incluant un important touché au quatrième quart. Les Saints (10-4) ont conservé le premier rang de la section Sud de l’Association Nationale.

Alvin Kamara a transformé un court attrapé en un touché de 10 verges à son retour au jeu. Il avait subi une commotion cérébrale dans la défaite des Saints à Atlanta.

Bryce Petty a effectué un premier départ cette saison pour les Jets (5-9), qui sont éliminés des séries. Petty a complété 19 de ses 39 passes pour des gains aériens de 179 verges. Il a lancé une passe de touché et deux interceptions.

Sa passe de touché de deux verges au porteur de ballon Elijah McGuire a réduit l’avance des Saints à 24-19 avec 1:51 à écouler au match. Les Jets ont raté leur botté court et Ingram s’est ensuite échappé sur 50 verges pour un touché qui a mis le dernier clou dans le cercueil.

Drew Brees a réussi 26 de ses 36 passes pour des gains de 285 verges. Il a lancé deux passes de touché, mais il a aussi été victime d’une interception.

Thomas a réalisé quatre attrapés importants, trois pour un premier jeu et un pour un majeur, durant une séquence à l’attaque des Saints au quatrième quart. L’équipe locale en a profité pour porter le pointage à 24-13.

Les Saints avaient inscrit 17 points lors de leurs trois premières possessions offensives.