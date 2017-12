EAST RUTHERFORD, N.J. — Nick Foles a lancé quatre passes de touché à son premier départ en remplacement de Carson Wentz et les Eagles de Philadelphie sont venus de l’arrière pour vaincre les Giants de New York 34-29, dimanche.

Foles a réussi 24 de ses 38 passes pour des gains aériens de 237 verges. Les Eagles (12-2), qui se sont d’assurés d’avoir une semaine de congé au début des séries, ont effacé un retard de 14 points tôt en début de rencontre.

Alors que les Giants (2-12) tentaient d’inscrire un touché dans les dernières secondes du quatrième quart, la défensive des Eagles s’est dressée pour préserver la victoire. Les Giants ont gaspillé une performance de trois touchés et de 434 verges de leur quart Eli Manning.

Foles a rejoint Alshon Jeffery, Zach Ertz, Trey Burton et Nelson Agholor dans la zone des buts. Wentz, qui s’est déchiré le ligament croisé antérieur la semaine dernière, ratera le reste de la saison.

Les Eagles ont aussi vu leur botteur Jake Elliott réussir deux placements alors que leurs unités spéciales ont bloqué trois bottés.

Manning a complété 37 de ses 57 tentatives par la voie des airs. Il a conjugué ses efforts avec Tavarres King, deux fois, et Sterling Shepard pour inscrire un touché. Orleans Darkwa a marqué un majeur par la course et Aldrick Rosas a réalisé un botté de précision de 28 verges.

Manning a mené les Giants de leur ligne de 25 à la ligne de neuf des Eagles avec environ une minute à écouler. Shepard a perdu deux verges à la suite d’une passe et Manning a été imprécis dans la zone des buts. Shane Vereen a effectué une course de cinq verges, mais le bloqueur à droite Bobby Hart a écopé une pénalité en quatrième essai.

Manning a par la suite lancé une passe en direction d’Evan Engram, mais elle était trop haute et elle n’a pas été captée.

Il s’agissait du neuvième match en carrière de plus de 400 verges par la passe de Manning et un premier depuis la saison dernière.