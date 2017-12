OTTAWA — Mitchell Balmas a enregistré un tour du chapeau et les Olympiques de Gatineau ont battu les 67’s d’Ottawa 4-1, dimanche, lors d’un match extérieur présenté à la Place TD.

Pendant que Balmas réussissait son deuxième tour du chapeau de la saison et son troisième en carrière dans la LHJMQ, Shawn Boudrias s’est lui aussi amusé malgré le froid. Boudrias a amassé un but et deux mentions d’assistance pour les Olympiques, qui ont signé une huitième victoire consécutive. La troupe d’Éric Landry ne s’est pas inclinée en temps réglementaire à ses 12 dernières parties.

Kody Clark a été l’unique marqueur des 67’s, qui ont perdu neuf de leurs 11 derniers matchs. Clark, un espoir en vue du prochain repêchage de la LNH, a inscrit son 13e filet de la campagne.

Tristan Bérubé s’est réchauffé à sa façon entre les poteaux des Olympiques et il a ajouté la victoire à sa fiche grâce à une performance de 28 arrêts. Son vis-à-vis chez les 67’s, l’ancien de la LHJMQ Olivier Tremblay, a cédé quatre fois sur 21 lancers.

Balmas a amorcé sa soirée productive dès la première minute du deuxième engagement. L’attaquant de 19 ans a accepté une remis de Boudrias pour tromper la vigilance de Tremblay grâce à un bon tir des poignets dans la lucarne.

Les 67’s ont rapidement voulu créer l’égalité, mais alors qu’il avait Bérubé à sa merci, Sasha Chmelevski a raté un filet laissé libre et il a plutôt fait glisser la rondelle dans le demi-cercle. Après quelques occasions ratées, Clark a profité d’une supériorité numérique pour ramener les deux formations à la case départ grâce à un excellent tir en provenance de l’enclave.

Les Olympiques ont répliqué moins d’une minute plus tard, quand Balmas a tiré avantage d’une confusion devant la cage de Tremblay pour enfiler l’aiguille une deuxième fois.

En fin de troisième période, les Olympiques ont frappé à deux reprises en 44 secondes, à la suite d’un revirement. Boudrias a déjoué Tremblay du côté du bâton tandis que Balmas a logé la rondelle entre ses jambières pour sceller l’issue de la rencontre.

La Ligue de hockey junior majeur et la Ligue de l’Ontario ont profité des festivités de la Classique 100 de la LNH, disputée la veille, pour utiliser la patinoire déjà en place. Les Voltigeurs prendront également part à deux événements semblables, à Drummondville, les 9 et 10 février.