VANCOUVER — Le défenseur du Canadien Shea Weber a été retourné à Montréal afin de faire réévaluer sa blessure «près d’un pied» qui ne semble pas vouloir guérir.

L’entraîneur-chef Claude Julien en a fait l’annonce après l’entraînement de lundi. Julien a indiqué que Weber serait tenu à l’écart «pour un certain temps» afin de régler cette blessure qui l’a ennuyé pour la majeure partie de la saison.

Il s’agit de la même blessure qui a contraint Weber à rater sept matchs en novembre. À sa dernière sortie, samedi à Ottawa, il a joué près de 23 minutes.

Le vétéran de 32 ans compte six buts et 10 aides à sa fiche en 26 matchs cette saison, mais un ratio défensif de moins-8. Son temps d’utilisation moyen de 25:20 par match est le plus élevé de l’équipe en 2017-18.

Le Canadien poursuivra son séjour de sept matchs à l’étranger — son plus long de la saison — en affrontant les Canucks de Vancouver, mardi.