BOSTON — Le joueur de premier but Mitch Moreland restera avec les Red Sox de Boston, après avoir signé un contrat de deux ans d’une valeur de 13 millions $US.

Âgé de 32 ans, le frappeur gaucher a maintenu une moyenne au bâton de ,246 avec 22 longues balles et 79 points produits, à sa première saison avec les Red Sox, l’année dernière. Son total de circuits le plaçait tout juste derrière Mookie Betts (24) et Hanley Ramirez (23) au sein de l’équipe, qui ont frappé 168 claques de quatre buts, le plus bas total de l’Américaine.

Moreland a disputé les sept premières saisons de sa carrière avec les Rangers du Texas, remportant le Gant d’or en 2016. Il a été finaliste pour cet honneur la saison dernière.

Il empochera 6,5 millions $ pour chacune des deux saisons de son contrat, qui a été annoncé lundi. Il pourrait aussi obtenir des bonus de performances s’élevant à 500 000 $ annuellement.