ORCHARD PARK, N.Y. — Si les Bills de Buffalo veulent mettre fin à une disette de 17 ans sans participer aux séries éliminatoires, ils devront faire leur travail à l’étranger.

Avec leur fiche de 8-6, les Bills sont au plus fort de la course aux séries dans l’Association Américaine et ils disputeront des matchs importants jusqu’à la dernière semaine d’activités.

Des victoires à domicile contre les Colts d’Indianapolis et les Dolphins de Miami ont procuré aux Bills leur meilleur dossier à domicile (6-2) depuis 1999, la dernière année au cours de laquelle ils ont participé aux éliminatoires.

«Je suis fier que nos joueurs aient obtenu le droit de faire partie de cette conversation et je suis heureux pour nos partisans, a affirmé l’entraîneur-chef de première année Sean McDermott. Pour continuer à grandir et à nous améliorer, nous devons rester concentrés sur ce qu’il y a devant nous.»

Ce pourrait être une tâche difficile alors que les Bills terminent leur campagne à l’étranger.

Ils devront d’abord se rendre en Nouvelle-Angleterre, là où les Bills n’ont pas eu beaucoup se succès depuis l’ère Bill Belichick et Tom Brady.

Les Bills montrent une fiche de 2-14 à Foxborough depuis 2001 et leurs victoires sont survenues en 2014, lors d’un match sans importance pour les Patriots, et en 2016, alors que Brady était suspendu.

«C’est comme ça, a simplement répondu le secondeur des Bills Preston Brown. C’est une très bonne équipe et il faut trouver une façon de quitter Foxborough avec une grosse victoire. Nous avons gagné deux fois, mais Tom n’a joué que pendant un quart. Ce sera difficile, mais nous sommes prêts à relever le défi.»

Ce sera également une revanche du dernier duel à Buffalo, lors de la 13e semaine d’activités. En fin de match, le demi inséré des Patriots Rob Gronkowski s’en était pris au demi de coin des Bills Tre’Davious White. White a subi une commotion cérébrale et Gronkowski a écopé un match de suspension.

Les Bills ne souhaitent toutefois pas se venger pour ce geste.

«Nous avons trop de travail à faire et l’adversaire est trop bon pour qu’on se mette à penser à ça, a indiqué McDermott. Les semaines passent trop vite pour qu’on se préoccupe d’autres choses que du travail à accomplir et des Patriots.»

Un des éléments positifs que les Bills peuvent soutirer du premier duel contre les Patriots est la performance de la défensive en première demie. Ils n’avaient alloué que trois placements.

Les Bills s’étaient cependant inclinés 23-3, même s’il s’agissait d’une des meilleures prestations défensives contre Brady.

«Nous pouvons certainement bâtir sur cette première demie, a mentionné le coordonnateur défensif des Bills Leslie Frazier. Chaque fois que tu n’accordes pas un touché à une équipe, c’est gros. Nous savons qu’ils vont regarder la vidéo et qu’ils vont essayer de contrer ce que nous avons fait.»

Même si les Bills perdaient contre les Patriots, ils auraient toujours une chance de faire les séries en gagnant contre les Dolphins de Miami lors de la 17e semaine. Ils auraient toutefois besoin d’un peu d’aide.

Les Bills, les Titans du Tennessee, les Ravens de Baltimore et les Chargers de Los Angeles se battent tous pour deux places en séries de l’Américaine.