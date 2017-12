PHILADELPHIE — Adrian Kempe a quitté le banc des pénalités et il a marqué un but important en troisième période, aidant les Kings de Los Angeles à mettre fin à la série de six victoires des Flyers de Philadelphie en l’emportant 4-1, lundi soir.

Alec Martinez, Trevor Lewis et Tyler Toffoli ont aussi touché la cible pour les Kings, qui ont évité de perdre les quatre parties de leur voyage à l’étranger. Jonathan Quick a effectué 36 arrêts.

Jakub Voracek a enfilé l’aiguille en avantage numérique pour les Flyers, qui tentaient d’égaler un record de la LNH. Ils souhaitaient devenir la première équipe depuis les Maple Leafs de Toronto, en 1966-67, à suivre une séquence de 10 revers avec sept gains consécutifs. Brian Elliott a stoppé 21 rondelles.

Alors que les Kings menaient 2-1, Kempe a quitté le banc des pénalités et il a inscrit son 11e filet de la campagne lors d’un surnombre, à 4:48 du troisième engagement. Toffoli a marqué son 16e but de la saison, alors qu’il restait 4:29 à disputer.

Elliott, la deuxième étoile de la semaine dans la LNH grâce à trois victoires et une moyenne de buts alloués de 1,31, n’était pas à son mieux à son huitième départ de suite. Les Flyers n’ont pas su tirer profit de leur avantage de 37-25 au chapitre des tirs.

Les Kings ont trouvé le fond du filet deux fois lors de leurs sept premiers lancers du match.