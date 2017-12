NEWARK — Stefan Noesen a marqué à la suite d’un retour de lancer avec 4:07 à écouler à la troisième période avant d’ajouter un but dans un filet désert et les Devils du New Jersey ont défait les Ducks d’Anahiem 5-3 lundi soir.

Les deux buts de Noesen ont permis aux Devils de couronner une remontée de deux buts lors de ce premier duel entre ces deux équipes depuis l’échange qui a envoyé le défenseur Sami Vatanen au New Jersey en retour du populaire Adam Henrique.

Myles Wood a lui aussi marqué deux buts, Jesper Bratt a également touché la cible tandis que Brian Boyle récoltait trois mentions d’aide.

Cory Schneider a bloqué 21 tirs et a reçu l’aide de l’un de ses poteaux à la suite d’un tir de Rickard Rakell lors d’une supériorité numérique.

Henrique a connu un spectaculaire retour à Newark en marquant un but de toute beauté et en ajoutant une mention d’aide.

Ryan Getzlaf et Jakob Silfverberg ont réussi les autres buts des Ducks, tandis que Ryan Miller (3-1-4), victime d’un premier revers en temps réglementaire cette saison, repoussait 29 rondelles.