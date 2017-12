BOSTON — Jake DeBrusk a mis la table pour les buts en avantage numérique de David Backes et Charlie McAvoy en plus de lui-même faire bouger les cordages et les Bruins de Boston ont rossé les Blue Jackets de Columbus 7-2, lundi soir.

Brad Marchand, Danton Heinen, Torey Krug et Patrice Bergeron ont marqué les autres buts des Bruins, qui ont inscrit leur plus haut total de buts de la saison tout en mettant fin à une série de deux défaites. McAvoy a aussi ajouté une aide et il s’est battu pour une première fois dans la LNH.

Le gardien des Bruins Tuukka Rask a bloqué 16 tirs. Rask a porté à 6-0-1 sa fiche à ses sept derniers départs.

Josh Anderson et Seth Jones ont répliqué pour les Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a repoussé 38 lancers, dont un tir de pénalité de Tim Schaller.

Les Blue Jackets ont perdu pour une troisième fois à leurs quatre dernières sorties. Ils ont notamment été dominés lors des deux premières périodes et ils tiraient de l’arrière 3-0.

Les Bruins ont dominé leurs adversaires 28-14 au chapitre des tirs après 40 minutes et les attaquants des Blue Jackets n’avaient décoché qu’un seul tir après une période.

Anderson a privé Rask d’un blanchissage en touchant la cible à 8:32 du dernier tiers.