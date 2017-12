ZURICH — La FIFA a indiqué qu’elle avait été informée d’une série de problèmes avec la technologie de la ligne des buts, qui a fait son apparition à la Coupe du monde de 2014, pendant des matchs en France.

L’organisation a mentionné qu’elle n’avait toujours pas déterminé si le système ‘GoalControl’ sera utilisé lors d’une deuxième Coupe du monde consécutive, l’an prochain en Russie.

L’avis de la FIFA survient après que le championnat français eut averti ‘GoalControl’ lors d’une rencontre tenue mardi que l’entente pourrait se terminer à la fin de la saison.

Le championnat français a ajouté qu’il souhaitait voir des améliorations marquées après avoir exprimé de «l’insatisfaction envers de nombreux ratés» survenus pendant plusieurs matchs.

La technologie de la ligue des buts a fait son entrée dans le soccer à la suite d’un but refusé par erreur lors de la Coupe du monde de 2010. La FIFA aimerait développer le plus rapidement possible la prochaine évolution de la technologie — l’assistance vidéo à l’arbitrage — pour la Coupe du monde de 2018.

La technologie de la ligne des buts et l’assistance vidéo à l’arbitrage ont été offerts par ‘Hawk-Eye’ lors de la Coupe des Confédérations, présentée plus tôt cette année.