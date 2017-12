TORONTO — Rogers Media et CBC ont signé une nouvelle entente qui permettra à la chaîne publique anglophone de présenter pendant sept ans de plus «Hockey Night in Canada» ainsi que des matchs des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey.

Cette nouveau contrat entrera en vigueur pour la saison 2019-20, après l’échéance de l’actuel pacte de sous-licence entre les deux géants des communications.

Rogers écoule la quatrième année de son entente de droits exclusifs de 12 ans et 5,2 milliards $ avec la LNH.

Cette entente comportait une clause de sous-licence avec la CBC pour la retransmission pendant quatre années de «Hockey Night in Canada», qui a par la suite été prolongée d’un an. L’émission, présentée les samedis soirs, était la pierre d’assise de la programmation sportive de la CBC avant que l’entente entre la LNH et Rogers ne soit conclue.

Bien que la CBC puisse toujours présenter la populaire émission, Rogers reçoit tous les revenus générés par l’émission et exerce le plein contrôle sur son contenu.