NEW YORK — La Major League Soccer annoncerait mercredi qu’une équipe d’expansion a été octroyée à Nashville, a révélé une personne au fait de la situation à l’Associated Press.

Cette personne a requis l’anonymat mardi puisqu’aucune déclaration publique n’était permise.

La ligue a convoqué les médias à une conférence de presse mercredi pour une annonce portant sur «l’avenir du soccer à Nashville», et ajouté que le commissaire de la MLS Don Garber y assistera en compagnie du gouverneur du Tennessee Bill Haslam, de la mairesse de Nashville Megan Barry et de John R. Ingram, l’homme d’affaires à la tête du groupe qui a milité en faveur de l’octroi d’une concession de la MLS à Nashville.

Nashville et Sacramento, en Californie, étaient considérées comme les villes candidates favorites pour l’obtention des 25e et 26e concessions de la MLS, au détriment de Cincinnati et Detroit. La deuxième ville retenue sera annoncée d’ici quelques semaines.