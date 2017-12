TORONTO — Mitch Marner a établi un sommet personnel en carrière avec une performance d’un but et trois mentions d’aide dans une convaincante victoire de 8-1 des Maple Leafs de Toronto face aux Hurricanes de la Caroline mardi après-midi.

Avec ce gain, les Maple Leafs totalisent 43 points et sont assurés de conserver une avance d’au moins quatre points sur les Bruins de Boston au deuxième rang de la section Atlantique. Les Bruins auront toujours trois parties en banque à l’issue de leur duel à Buffalo mardi soir.

Tyler Bozak a imité son jeune coéquipier et a lui aussi terminé le match avec un but et trois aides, tandis que James van Riemsdyk amassait trois points, dont son 16e filet de la campagne au milieu de la première période.

Leo Komarov, Patrick Marleau, Kasperi Kapanen, William Nylander et Connor Carrick ont réussi les autres buts des Maple Leafs (21-13-1) contre Scott Darling, qui a fait face à 36 rondelles.

Jeff Skinner a été le seul buteur des Hurricanes (14-12-7) face à Frederik Anderson, qui a terminé le match avec 32 arrêts.

La victoire a mis fin à une séquence de trois défaites des hommes de Mike Babcock. Les Leafs ont signé cette victoire malgré l’absence d’Auston Matthews, qui a raté un cinquième match d’affilée en raison d’une blessure au haut du corps.

L’attaque des Maple Leafs n’avait obtenu que quatre buts à ses quatre sorties précédentes avant d’en marquer le double en 60 minutes face aux Hurricanes.

Les Maple Leafs ont pris l’avance rapidement et profitaient d’un confortable coussin de trois buts après la première période. Ils ont notamment réussi leur premier but à court d’un homme cette saison, celui de Komarov qui brisait l’impasse de 0-0 avant que ne soit complétée la troisième minute de jeu.

Moins de trois minutes plus tard, Marner a mis fin à une disette de 15 matchs sans faire vibrer les cordages, avec son 3e de la saison, et il a récolté sa première mention d’aide du match sur le but de van Riemsdyk, marqué 87 secondes après celui de Skinner.

Marner a récolté son troisième point de la rencontre avant la fin de la période sur le but de Bozak.

Les Maple Leafs ont ajouté quatre buts sans réplique pendant la troisième période.

La Ligue nationale avait décidé de présenter ce match à 14 h afin de lancer de façon officielle les activités du deuxième centenaire d’existence de la LNH.

Les premières parties dans l’histoire du circuit ont été jouées le 19 décembre 1917. L’une de ces rencontres s’est terminée par un gain de 10-9 des Wanderers de Montréal contre Toronto.

Les Maple Leafs ont joué le match avec des chandails identifiés avec le mot «Arenas» sur le devant. Il s’agit de l’un des premiers noms de l’histoire de la formation torontoise.