OTTAWA — Eric Staal a marqué deux buts, Nate Prosser a obtenu un but et une aide et le Wild du Minnesota a mis fin à une série de deux revers en défaisant les Sénateurs d’Ottawa 6-4, mardi soir.

Le premier but de Prosser cette saison est survenu à 1:48 de la troisième période et Brodin s’est ensuite emparé de son propre retour de lancer pour inscrire le but victorieux. Le Wild a également vu Chris Stewart et Mikko Koivu enfiler l’aiguille.

Staal a touché la cible en avantage numérique à 16:39 du troisième vingt pour faire 6-3 Wild, mais Derick Brassard a réduit l’écart pour les Sénateurs, moins de deux minutes plus tard.

Alex Stalock a stoppé 28 rondelles devant le filet du Wild et il a notamment réalisé un arrêt important aux dépens de Bobby Ryan, quelques secondes avant que les visiteurs prennent les devants 4-3.

Erik Karlsson a trouvé le fond du filet deux fois pour les Sénateurs et Jean-Gabriel Pageau a fourni l’autre réussite. Craig Anderson a effectué 34 arrêts, mais ce ne fut pas suffisant pour aider sa troupe à porter à trois sa séquence de victoires.

Les Sénateurs s’étaient forgé une avance de 3-1 en deuxième période, mais ils n’ont pas été capables de tenir le coup.