VANCOUVER — Thomas Vanek a touché la cible en avantage numérique, mais Daniel Carr a répliqué en pareille circonstance faisant en sorte que le Canadien de Montréal et les Canucks de Vancouver se retrouvaient à égalité 1-1 après 20 minutes, mardi soir.

Vanek a profité de la deuxième supériorité numérique des Canucks pour sauter sur un retour de lancer de Derrick Pouliot et soulever la rondelle par-dessus la jambière gauche de Carey Price. L’attaquant autrichien a cependant ouvert la porte au Canadien quelques minutes plus tard.

Alors que Vanek était installé au banc des pénalités, Carr a fait dévier un tir de la pointe de David Schlemko avec son patin. Le disque a changé de trajectoire et s’est finalement logé dans la lucarne, derrière le gardien Anders Nilsson. Il s’agissait de la troisième réussite de Carr cette saison.

Price a été plutôt occupé en première période et il a effectué 15 arrêts. Même si Nilsson a été moins testé, repoussant huit tirs, il s’est signalé de façon spectaculaire à deux reprises. Dès la première minute de jeu, il a plongé à sa gauche pour voler un but à Max Pacioretty et à mi-chemin dans l’engagement, il a sorti la mitaine aux dépens de Tomas Plekanec, alors que le Tricolore évoluait avec un joueur en moins.

Le Canadien a remporté ses trois dernières parties contre les Canucks.