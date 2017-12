NEW YORK — Henrik Lundqvist a réalisé 39 arrêts, Paul Carey a marqué deux buts et les Rangers de New York ont vaincu les Ducks d’Anaheim 4-1 mardi soir.

Kevin Hayes et Michael Grabner ont également touché la cible pour les Rangers, vainqueurs dans leurs trois dernières sorties. David Desharnais et Nick Holden ont contribué au gain avec deux mentions d’aide.

Chez les Ducks, qui ont subi une troisième défaite de suite, Ondrej Kase a privé Lundqvist d’un blanchissage en troisième période.

Dans la défaite, John Gibson a bloqué 28 tirs.

Même s’ils ont été dominés au premier vingt, les Rangers ont marqué le seul but de la période lorsque Desharnais a repéré Carey, à 19:14. Hayes a doublé l’avance des Rangers après seulement 38 secondes de jeu à la période médiane.

Carey a complété son doublé à 13 minutes de la deuxième période.