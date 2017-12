NEW YORK — Trevor Daley a brisé l’égalité au milieu de la troisième période et les Red Wings de Detroit ont pris la mesure des Islanders de New York 6-3 mardi soir.

Il ne s’agit que de la troisième victoire des Red Wings à leurs 13 dernières sorties.

Martin Frk, Gustav Nyquist, Anthony Mantha, Mike Green et Luke Glendening ont également touché la cible pour les Red Wings, qui affichaient un dossier de 2-5-5 à leurs 12 rencontres précédentes.

Henrik Zetterberg et Dylan Larkin ont récolté trois mentions d’aide chacun et le gardien Petr Mrazek a réalisé 34 arrêts.

Dans la défaite, Josh Bailey a obtenu un but et une mention d’aide. Anders Lee et Ryan Pulock ont marqué les autres buts des Islanders, qui ont perdu pour la sixième fois en huit parties (2-5-1).

John Tavares a participé à deux des trois buts des Islanders pendant que le gardien Thomas Greiss ne bloquait que 16 tirs.