GLENDALE, Ariz. — Mike Matheson a marqué tôt en début de troisième période et les Panthers de la Floride sont venus de l’arrière pour battre les Coyotes de l’Arizona 3-2, mardi soir.

Matheson s’est libéré après avoir été accroché et il a trompé la vigilance d’Antti Raanta avec 14:19 à jouer au troisième vingt. Les Panthers ont profité de quelques erreurs des Coyotes pour leur infliger une septième défaite de suite.

Raanta n’a pas alloué un but pendant près de 40 minutes, mais les Panthers ont pris contrôle du match en touchant la cible trois fois dans un intervalle de six minutes, en fin de deuxième période et en début de troisième. Nick Bjugstad et Deniss Malgin ont aussi fait bouger les cordages pour les Panthers, qui ont mis fin à une séquence de trois revers.

Le gardien des Panthers James Reimer a stoppé 39 tirs. Evgenii Dadonov a récolté deux mentions d’aide.

Christian Fischer et Derek Stepan ont marqué pour les Coyotes. Raanta a conclu la rencontre avec 23 arrêts.