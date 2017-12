VANCOUVER — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir entre le Canadien de Montréal et les Canucks de Vancouver au Rogers Arena.

La deuxième est la bonne

Les Canucks ont eu droit à un premier avantage numérique en première période, mais le gardien Carey Price et la défensive du Canadien ont gardé le fort. À la deuxième occasion, l’équipe locale a su en profiter. Le défenseur Derrick Pouliot s’est emparé de la rondelle et il a décoché un tir qui a touché l’attaquant Thomas Vanek, posté devant le filet. Comme il l’a fait à plusieurs reprises dans sa carrière, il s’est emparé d’un retour de lancer pour soulever le disque par-dessus la jambière de Price et ouvrir le pointage.

L’avantage du Canadien peut le faire aussi

Si les Canucks ont pu s’inscrire au tableau indicateur alors qu’ils évoluaient avec un joueur en plus, le Canadien a joué le même tour à ses adversaires. Installés en zone des Canucks, les joueurs du Tricolore ont fait circuler la rondelle jusqu’à la pointe et le défenseur David Schlemko l’a dirigée vers la cage du gardien Anders Nilsson. Daniel Carr, qui passait au même moment, a utilisé son patin pour faire dévier le disque dans le haut du filet pour créer l’égalité.

Le quatrième trio se lève

Le Canadien avait éprouvé des difficultés offensivement au cours des dernières parties, mais mardi soir, le quatrième trio composé de Daniel Carr, Nicolas Deslauriers et Byron Froese a décidé de s’occuper de cette facette du jeu. Deslauriers a d’abord commencé le bal en complétant une belle passe de son coéquipier Froese et il a réussi à battre Anders Nilsson, qui glissait à sa droite. Il faut toutefois donner du crédit au défenseur Jeff Petry sur la séquence. Ce dernier a valsé avec la rondelle en zone neutre et en zone adverse avant de remettre l’objet vers Froese.

Séquence folle

Alors que le Bleu-blanc-rouge menait 2-1 dans les dernières minutes du deuxième engagement, les deux équipes ont ouvert les écluses pour quatre buts en 5:13. Thomas Vanek a d’abord créé l’égalité en complétant une mise en scène d’Alex Biega, lors d’un trois-contre-un, mais Nicolas Deslauriers a redonné les devants au Canadien grâce à son deuxième filet de la rencontre, trois minutes plus tard. Daniel Sedin a permis aux Canucks de niveler à nouveau le pointage, 34 secondes après le but de Deslauriers, mais lors d’un avantage numérique, Jeff Petry a décoché un puissant lancer frappé qui a procuré une avance de 4-3 au Tricolore.

Galchenyuk et Danault unissent leurs forces

Les Canucks ont tout tenté pour créer l’égalité au troisième vingt, mais Phillip Danault et Alex Galchenyuk ont uni leurs forces pour porter un dur coup à l’équipe locale. Danault s’est emparé de la rondelle en zone neutre et il a patiné sur l’aile gauche en compagnie de Galchenyuk. Après avoir glissé le disque sous le bâton du défenseur Michael Del Zotto, Danault a vu Galchenyuk servir une belle feinte avant de tromper la vigilance d’Anders Nilsson. Ce but s’est avéré celui de la victoire pour le Canadien, qui a peiné pour se sauver avec les deux points.