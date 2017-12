LAS VEGAS — Shea Theodore a rompu l’égalité alors qu’il ne restait que 2,3 secondes à écouler et les Golden Knights de Vegas ont battu le Lightning de Tampa Bay 4-3, mardi soir.

Les quatre buts des Golden Knights ont été inscrits lors d’un avantage numérique, mettant ainsi fin à une série de sept victoires du Lightning, la meilleure équipe de la LNH.

Il s’agissait de la troisième victoire de suite des Golden Knights et une septième à leurs huit dernières sorties. Celle-ci est survenue alors que le Lightning domine le classement du circuit Bettman avec 50 points.

Les Golden Knights montrent maintenant une fiche de 14-2-1 à domicile, ce qui représente le plus haut total de victoires à domicile cette saison, à égalité avec les Capitals de Washington et les Rangers de New York.

Erik Haula, James Neal et Jonathan Marchessault ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Golden Knights alors que Marc-André Fleury a stoppé 35 rondelles.

Le Lightning a mis fin à un voyage de quatre duels contre des équipes de l’Association Ouest. Les hommes de Jon Cooper revendiquent un dossier de 12-2-0 contre les formations de l’Ouest.

Victor Hedman, Steven Stamkos et Vladislav Namestnikov ont été les auteurs des buts du Lightning. Andrei Vasilevskiy a effectué 32 arrêts dans la défaite.