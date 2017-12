MONTRÉAL — Mike Sherman a été officiellement nommé l’entraîneur-chef des Alouettes de Montréal, mercredi matin.

Sherman succède donc au directeur général Kavis Reed, qui avait occupé les fonctions d’entraîneur-chef des Oiseaux par intérim à la suite du congédiement de Jacques Chapdelaine le 13 septembre dernier.

Il s’agira d’une première expérience dans la Ligue canadienne de football pour l’Américain âgé de 63 ans.

Sherman, qui possède une vaste expérience dans la NFL et le réseau universitaire américain (NCAA), a dirigé l’équipe de l’école secondaire Nauset Regional, située dans le Massachusetts, de 2015 à mai dernier, avant d’accepter le poste chez les Alouettes.

Il a aussi été l’entraîneur-chef des Packers de Green Bay entre 2000 et 2005, et les a menés à la conquête de trois titres de la section Nord de l’Association nationale en 2002, 2003 et 2004. Sherman a aussi occupé divers postes au fil de sa carrière avec les Seahawks de Seattle, les Texans de Houston et les Dolphins de Miami.

La formation montréalaise a terminé la saison dernière au dernier rang de la section Est avec une fiche de 3-15, et elle a raté les éliminatoires pour une troisième saison consécutive.

Plus de détails à venir.