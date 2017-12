SAN FRANCISCO — Les Giants de San Francisco ont acquis le joueur d’avant-champ Evan Longoria et un montant d’argent des Rays de Tampa Bay en retour du voltigeur Denard Span, du joueur d’avant-champ Christian Arroyo et de deux lanceurs des ligues mineures.

Les deux équipes ont confirmé la transaction mercredi.

Longoria, qui est âgé de 32 ans, était le joueur comptant le plus d’ancienneté chez les Rays, après avoir passé près de 10 saisons dans leur uniforme. Il est le meneur de l’histoire de la concession aux chapitres des matchs joués (1435), des circuits (261) et des points produits (892). Longoria a pris part à chacun des 30 matchs éliminatoires de l’histoire des Rays, tous à titre de joueur de troisième but partant.

Longoria a frappé pour une moyenne de ,261 avec 20 longues balles et 86 points produits la saison dernière. Il comblera une sérieuse lacune au troisième coussin chez les Giants. Il avait aussi été nommé la recrue par excellence de la Ligue américaine en 2008, et a remporté trois Gants d’or en carrière.

Arroyo était l’un des meilleurs meilleurs espoirs des Giants. Ces derniers ont aussi échangé leur droitier Stephen Woods et leur gaucher Matt Krook aux Rays.