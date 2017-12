BALTIMORE — Le spécialiste des fins de match des Orioles de Baltimore Zach Britton s’est déchiré le tendon d’Achille de la jambe droite à l’entraînement, une importante blessure qui pourrait le forcer à rater une partie de la prochaine saison.

Le vice-président aux opérations baseball des Orioles, Dan Duquette, a confirmé mercredi la blessure de Britton. On ignorait pour le moment la durée de sa convalescence.

Britton a enregistré 15 sauvetages et présenté une moyenne de points mérités de 2,89 avec les Orioles la saison dernière. En 2016, il avait affiché une moyenne de 0,54 et avait été parfait en 47 tentatives de sauvetage — un sommet cette saison-là dans les Ligues majeures de baseball.

Le gaucher, qui aura 30 ans vendredi, est admissible à l’arbitrage salarial après avoir empoché 11,4 millions $US la saison dernière. Britton pourrait devenir joueur autonome après la prochaine campagne, et il allait être un des joueurs les plus convoités avant de s’infliger cette blessure.

Britton n’a commis que 10 sabotages en 145 tentatives de sauvetage depuis qu’il était devenu le releveur no 1 des Orioles en 2014.