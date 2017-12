COURCHEVEL, France — Mikaela Shiffrin a disposé de la Slovaque Petra Vlhova en finale de l’épreuve de slalom en parallèle à la Coupe du monde de ski alpin de Courchevel, mercredi, en route vers la 35e victoire de sa carrière.

L’Américaine, championne en titre du classement général de la Coupe du monde, a signé sa deuxième victoire en autant de jours après avoir triomphé lors du slalom géant mardi. Elle a ainsi creusé l’écart en tête du classement général cette saison.

La skieuse âgée de 22 ans fut la plus rapide lors des qualifications, se hissant en tête du peloton de 32 participantes avec un chrono de 26 secondes.

Par la suite, la compétition s’est déroulée sous la forme de duels à élimination directe.

Shiffrin a facilement vaincu la Française Coralie Frasse Sombet au premier tour avant de montrer la sortie à l’Autrichienne Carmen Thalmann.

Elle a ensuite battu une autre Autrichienne, Ricarda Haaser, en quarts de finale, avant de prendre la mesure de l’Italienne Irene Curtoni au tour suivant.

Vlhova a gagné son duel en demi-finales contre la Norvégienne Maren Skjoeld

Curtoni a défait Skjoeld en petite finale pour s’adjuger le bronze.

Les skieuses canadiennes Erin Mielzynski et Amelia Smart ont été éliminées dès le premier tour, et elles ont respectivement fini 21e et 31e.