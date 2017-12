NASHVILLE — Le commissaire de la Major League Soccer, Don Garber, a annoncé que Nashville allait obtenir une des deux prochaines équipes d’expansion.

Garber a confirmé la nouvelle mercredi lors d’une conférence de presse en compagnie du gouverneur du Tennessee, Bill Haslam, de la mairesse de Nashville, Megan Barry, et du chef du groupe d’investisseurs responsables de l’arrivée de l’équipe à Nashville, John R. Ingram.

Nashville et Sacramento, en Californie, étaient perçues comme les deux villes favorites pour obtenir les prochaines équipes de la MLS, alors que Cincinnati et Detroit étaient les autres finalistes. Une décision concernant la deuxième équipe d’expansion est attendue dans les prochaines semaines. L’Atlanta United et le Minnesota United ont fait leur entrée en MLS en 2017.

Ingram est président d’Ingram Industries et il est notamment accompagné dans cette nouvelle aventure par la famille Wilf, propriétaire des Vikings du Minnesota, dans la NFL.

Le conseil municipal de Nashville a approuvé le 7 novembre un investissement de 225 millions $ en obligation-recettes pour la construction d’un stade de soccer de 27 500 places et de 50 millions $ supplémentaires en obligations pour des rénovations autour du futur stade.

L’équipe de la MLS sera la troisième équipe professionnelle à s’installer à Nashville. Les Titans du Tennessee, de la NFL, sont arrivés de Houston en 1997. Les Predators ont commencé à jouer dans la LNH en 1998 en tant qu’équipe d’expansion et ont perdu en finale de la Coupe Stanley face aux Penguins de Pittsburgh plus tôt cette année.

Le Nissan Stadium des Titans a accueilli le duel entre les États-Unis et le Panama en ouverture de la Gold Cup le 8 juillet et le match a attiré 42 622 spectateurs. Un total de 56 232 spectateurs avait aussi assisté au match préparatoire entre Manchester City et Tottenham le 29 juillet. Un match de soccer féminin entre l’équipe nationale américaine et celle de France s’est disputé devant 25 363 spectateurs en mars 2016.

«Si vous n’avez pas de succès lors des matchs amicaux et des compétitions internationales, vous n’en aurez pas en MLS, a affirmé Garber. À ce niveau, le test avait été passé il y a déjà un bon moment.»

Le stade pourrait être prêt dès mars 2021.

Une poursuite intentée par un groupe souhaitant sauver le terrain où le stade sera construit, qui servait à présenter des foires, des courses automobiles et un marché aux puces, a été rejetée lundi.