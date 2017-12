NEW YORK — Les Mets de New York ont accordé une prolongation de contrat au directeur général Sandy Alderson, mercredi, une nouvelle qui était attendue depuis un certain moment.

Alderson a succédé à Omar Minaya en octobre 2010 et son contrat précédent était arrivé à échéance après la dernière saison. On s’attendait toutefois à ce qu’il soit de retour en poste.

La durée de la nouvelle entente n’a pas été précisée.

Les Mets ont participé à la Série mondiale en 2015 et au match du quatrième as l’année suivante avant de se contenter d’une fiche de 70-92 lors d’une campagne 2017 marquée par des blessures à de nombreux éléments importants.