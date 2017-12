WASHINGTON — Les Nationals de Washington ont conclu une entente de principe sur un contrat d’une saison et quatre millions $ US avec le premier-but Matt Adams, selon une personne au courant des négociations.

La personne a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat mercredi parce que l’équipe n’a pas annoncé la nouvelle et que l’entente est conditionnelle à un examen médical.

Âgé de 29 ans, Adams remplacera Adam Lind, qui est devenu joueur autonome quand les Nationals ne se sont pas prévalus d’une option à son contrat pour la saison 2018.

Adams a maintenu une moyenne de ,274 avec 20 circuits et 65 points produits la saison dernière avec les Cardinals de St. Louis et les Braves d’Atlanta. En six saisons dans les Ligues majeures, il présente une moyenne au bâton de ,271.