LONDON, Ont. — Carter Hart a réussi 23 arrêts et le Canada a écrasé la République tchèque 9-0, mercredi, dans un match préparatoire en prévision du Championnat mondial de hockey junior.

Taylor Raddysh a marqué deux buts et ajouté deux aides pour le Canada, tandis que son compagnon de trio Robert Thomas a ajouté un but et deux aides.

«C’est bien d’avoir Raddysh à nos côtés, a dit Thomas, qui a habituellement la tâche de contrer Raddysh quand ses Knights de London affrontent les Otters d’Erie de Raddysh. Nous avons eu de bonnes batailles le printemps dernier lors des séries.»

Thomas et Raddysh ont aussi participé au but de Boris Katchouk, alors que le Canada a dominé la possession de la rondelle tout au long du match et a pu réussir des jeux de passes à travers la défensive poreuse des Tchèques.

«Thomas est un gars rapide qui peut faire beaucoup de jeux grâce à ses habiletés et nous avons Katchouk sur l’aile gauche, qui travaille très fort et qui peut réussir les mêmes choses, a expliqué Raddysh. Nous avons développé de belles affinités lors des derniers entraînements et ce match a été un grand succès pour nous. Nous devons maintenant continuer à aller de l’avant.»

Maxime Comtois, Jake Bean, Jonah Gadjovich, Drake Batherson et Cal Foote ont aussi touché la cible devant une salle comble de 9036 spectateurs au Budweiser Garden de London, en Ontario.

Jakub Skarek a accordé neuf buts sur 34 tirs devant le filet des Tchèques avant de céder sa place à Josef Korenar. Ce dernier a repoussé les deux tirs dirigés vers lui.

Le Canada terminera son calendrier préparatoire en affrontant la Suisse, vendredi à Hamilton. Le tournoi commencera mardi prochain, à Buffalo.

Avant la rencontre, l’entraîneur-chef du Canada, Dominique Ducharme, avait affirmé que le défenseur Dante Fabbro (bas du corps) et l’attaquant Dillon Dubé (épaule) étaient blessés et que leur état de santé sera réévalué de manière quotidienne. Il a aussi mentionné que le gardien réserviste Colton Point pourrait affronter la Suisse vendredi.