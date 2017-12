CHARLOTTE, N.C. — DeMar DeRozan a marqué 18 de ses 28 points en deuxième demie et les Raptors de Toronto ont fait fi d’un début de rencontre difficile avant de filer vers une quatrième victoire de suite, un gain de 129-111, mercredi, face aux Hornets de Charlotte.

Serge Ibaka a inscrit 15 de ses 24 points en première demie pour les Raptors et OG Anunoby a réussi six de ses sept lancers de trois points pour terminer le match avec 20 points au compteur. Les Raptors ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs et occupent le troisième rang dans l’Association Est.

Le réserviste des Hornets Jeremy Lamb a été le plus productif des siens avec 32 points, un sommet en carrière. Cependant, les Hornets ont encaissé un 11e revers en 13 sorties.

Les Hornets ont terminé le premier quart sur une séquence de 14-2 pour prendre les devants 26-22, mais le vent a tourné au deuxième quart avec une séquence de 12-2 à l’avantage des visiteurs. Les Raptors ont marqué 41 points au deuxième quart et ils menaient 63-47 à la mi-temps.

Les Raptors n’ont jamais été inquiétés en deuxième demie. Pascal Siakam a marqué 12 points et Kyle Lowry, 11.