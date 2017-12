LAVAL, Qc — Chris Terry a récolté quatre points, Adam Cracknell et Nikita Scherbak ont ajouté trois points chacun pour mener le Rocket de Laval vers une victoire de 5-2 contre le Crunch de Syracuse mercredi soir devant 5390 spectateurs à la Place Bell.

Du coup, les hommes de Sylvain Lefebvre ont mis fin à une séquence de cinq défaites et récolté leur deuxième gain depuis le début du mois de décembre.

Quant au Crunch, il vient de subir un deuxième revers d’affilée après avoir gagné dix rencontres consécutives.

Cracknell a inscrit deux des buts du Rocket tandis que Terry et Scherbak en ont obtenu un chacun. Le défenseur Brett Lernout a complété avec son premier de la saison, sur une échappée, tôt au troisième vingt.

Matthew Peca et Mathieu Joseph ont répliqué pour la troupe de Benoit Giroux.

Charlie Lindgren a fait face à 24 tirs tandis que Louis Domingue a complété le match avec 20 arrêts.

Terry a amorcé sa productive soirée de travail dès les premiers instants du match en obtenant une mention d’aide sur le cinquième but de Cracknell, après seulement 28 secondes de jeu. Peca a cependant ramené les deux formations à la case de départ avec un peu moins de trois minutes à jouer à la période initiale.

Scherbak, avec son 4e, et Joseph se sont échangé des buts dans un intervalle de dix minutes pendant la période médiane, mais Cracknell a inscrit l’éventuel but victorieux seulement 50 secondes après celui de Joseph.

Benoit Groulx a tenté le tout pour le tout en retirant Domingue avec un peu plus de six minutes à écouler au temps réglementaire et Terry en a profité pour marquer son 14e but de la saison, à 14:08.