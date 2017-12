COLUMBUS, Ohio — Seth Jones a récolté un but et une aide, Joonas Korpisalo a effectué 39 arrêts et ils ont aidé les Blue Jackets de Columbus à battre les Maple Leafs de Toronto 4-2, mercredi.

Lukas Sedlak, Pierre-Luc Dubois et Alexander Wennberg ont aussi touché la cible pour les Blue Jackets, qui ont mis fin à une courte série de deux défaites.

Korpisalo, qui avait obtenu le départ à la place de Sergei Bobrovsky lors du premier de deux matchs en autant de soirs, a cédé devant Jake Gardiner en deuxième période et Mitch Marner en troisième période.

Du côté des Maple Leafs, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs, Curtis McElhinney était devant le filet et il a stoppé 33 tirs. Frederik Andersen avait affronté les Hurricanes de la Caroline la veille — un gain de 8-1.

Sedlak a ouvert la marque avec environ sept minutes à faire en première période, puis Jones a creusé l’écart avec 1:15 à faire.

Gardiner a ramené les Leafs à un but de leurs rivaux après 4:26 de jeu en deuxième, quand il a profité d’une mise en scène de William Nylander.

Les Blue Jackets ont répliqué environ six minutes plus tard, en avantage numérique. Le tir initial de Jones a raté la cible, mais Cam Atkinson a poussé le disque vers Dubois, qui a marqué son septième but de la saison.

Wennberg a porté un dur coup aux Leafs avec 8:09 à faire en troisième période, alors qu’Atkinson a amassé sa deuxième mention d’aide du match sur la séquence. Marner a marqué après une belle montée individuelle avec 2:57 à faire, mais c’était trop peu trop tard pour les Leafs.

L’attaquant vedette des Maple Leafs Auston Matthews a raté un sixième match de suite en raison d’une blessure au haut du corps.