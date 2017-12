CALGARY — Le Canadien de Montréal a officiellement placé le nom du défenseur Shea Weber sur la liste des joueurs blessés jeudi.

Alors que l’équipe se trouvait à Vancouver lundi, Weber a été retourné à Montréal parce qu’il était toujours incommodé par une blessure à un pied.

Entre le 9 novembre et le 16 décembre, Weber a raté sept des 17 matchs du Canadien, dont six consécutifs du 21 au 30 novembre.

En 26 rencontres cette saison, le vétéran défenseur totalise six buts et 16 points et affiche un ratio défensif de moins-8.

Le Tricolore compte 22 joueurs à sa formation, incluant le défenseur Brett Lernout rappelé après la victoire du Rocket de Laval contre le Crunch de Syracuse mercredi soir.

Le Canadien s’est entraîné à Calgary jeudi après-midi en prévision de son duel contre les Flames vendredi soir.

Les hommes de Claude Julien compléteront leur calendrier avant la pause de Noël en affrontant les Oilers à Edmonton samedi soir.