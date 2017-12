NEWARK, N.J. — Brian Boyle a touché la cible en quatrième ronde de la fusillade avant de voir le gardien Cory Schneider frustrer Kevin Shattenkirk et les Devils du New Jersey ont vaincu les Rangers de New York 4-3, jeudi.

Kyle Palmieri a aussi marqué en fusillade pour les Devils, mais Mika Zibanejad avait répliqué pour les Rangers.

Boyle, John Moore et Blake Coleman ont fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Devils, tandis que Palmieri a récolté deux aides. Schneider a repoussé 25 tirs avant la fusillade.

Jimmy Vesey, Nick Holden et Kevin Hayes ont généré l’offensive des Rangers avant le bris d’égalité. Henrik Lundqvist a effectué 45 arrêts.

Les Devils ont encaissé une seule défaite à leurs six dernières sorties (5-0-1). Ils ont grimpé au premier rang de la section métropolitaine, avec autant de points que les Capitals de Washington, mais un match de plus à disputer.

Les Rangers avaient gagné leurs trois parties précédentes.