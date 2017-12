NEW YORK — Hampus Lindholm a complété un tour du chapeau en prolongation et les Ducks d’Anaheim ont eu raison des Islanders de New York 5-4, jeudi.

Lindholm a mis fin au débat à 4:03, obtenant le premier triplé de sa carrière. Un tir des poignets du cercle gauche lui a valu son sixième but de la saison. Il a déjà marqué aussi souvent qu’en 2016-17.

Ondrej Kase et Rickard Rakell ont aussi marqué pour les Ducks, qui stoppaient une série de trois défaites.

Rakell a nivelé le score à 18:45 en troisième période, en profitant d’un rebond.

Ryan Miller a fait 22 arrêts pour les Ducks, qui vont conclure un séjour de six matches à l’étranger samedi soir, à Pittsburgh.

John Tavares a signé un doublé pour les Islanders, avec Andrew Ladd et Mathew Barzal trouvant aussi le fond du filet.

Tavares a atteint le cap des 20 buts dans chacune de ses neuf saisons dans la LNH.

Jaroslav Halak a bloqué 35 rondelles dans une cause perdante. Les Islanders ont perdu quatre de leurs cinq derniers matches.