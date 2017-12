PITTSBURGH — Kristopher Letang a fait bouger les cordages lors de la quatrième ronde des tirs de barrage et il a aidé les Penguins de Pittsburgh à battre les Blue Jackets de Columbus 3-2, jeudi.

Après que Letang eut déjoué le gardien Sergei Bobrovsky par-dessus l’épaule gauche, l’attaquant des Blue Jackets Oliver Bjorkstrand a perdu le contrôle du disque et n’a pu tirer lors de la dernière chance des visiteurs.

Patric Hornqvist et Evgeni Malkin ont marqué en avantage numérique en troisième période pour donner les devants 2-1 aux Penguins. Malkin a aussi touché la cible en fusillade.

Pierre-Luc Dubois et Artemi Panarin ont chacun amassé un but et une aide pour les Blue Jackets avant le bris d’égalité. Cam Atkinson a marqué en fusillade.

Panarin a créé l’égalité en avantage numérique seulement 1:11 après le but de Malkin tard en troisième période.

Le gardien des Penguins Matt Murray a réalisé 30 arrêts pendant les 65 minutes de jeu. À l’autre bout de la patinoire, Bobrovsky a stoppé 39 lancers.

Les Penguins ont signé seulement une deuxième victoire en six sorties (2-4-0). Les Blue Jackets ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs (1-2-1).