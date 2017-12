SAN DIEGO — Dick Enberg, le commentateur sportif qui a fait son entrée en scène à la description des matchs de basketball de UCLA avant d’éventuellement décrire des finales du Super Bowl et de la NCAA, des événements des Jeux olympiques et des matchs de tennis et de baseball des Padres et des Angels, est décédé jeudi. Il était âgé de 82 ans.

La fille d’Enberg, Nicole, a confirmé le décès à l’Associated Press. Elle a indiqué que la famille est devenue inquiète quand il n’est pas arrivé à Boston par avion jeudi. Il a été retrouvé mort dans son domicile à La Jolla, en banlieue de San Diego, avec ses valises remplies.

La famille a indiqué qu’elle croyait qu’il avait subi une crise cardiaque, mais qu’elle attendait la cause officielle.