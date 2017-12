ZHANGJIAKOU, Chine — Le Québécois Mikaël Kingsbury et la Britanno-Colombienne Andi Naude ont connu une autre bonne journée à la Coupe du monde de ski acrobatique de Thaiwoo, en Chine, vendredi, alors qu’ils sont montés sur le podium pour une deuxième compétition en autant de jours.

Kingsbury, de Deux-Montagnes, a signé une 10e victoire consécutive en Coupe du monde de bosses, tandis que Naude, de Penticton, a à nouveau obtenu le bronze.

Dernier à s’élancer, Kingsbury a obtenu une note de 85,94 et a devancé le Kazakh Dmitriy Reikherd (84,92) et l’Australien Matt Graham (82,96). Jeudi, Kingsbury avait devancé Graham et l’Américain Troy Murphy.

Kingsbury a gagné chacune des trois épreuves de la Coupe du monde présentées cette saison — une à Ruka, en Finlande, et les deux autres à Thaiwoo — et il totalise maintenant 45 podiums en carrière.

Philippe Marquis, de Québec, a pris le 12e rang, Marc-Antoine Gagnon, de Terrebonne, le 17e rang, Kerrian Chunlaud, de Sainte-Foy, le 23e rang, Laurent Dumais, de Québec, le 35e rang, Simon Lemieux, de Repentigny, le 52e rang et Gabriel Dufresne, également de Repentigny, le 57e rang.

Chez les femmes, la Kazakh Yulia Galysheva a triomphé avec un score de 80,88 en grande finale. L’Américaine Jaelin Kauf a suivi avec 80,08 points, puis Naude avec 80,03 points.

Naude avait aussi obtenu le bronze jeudi, derrière respectivement Kauf et Galysheva.

Chloé Dufour-Lapointe, de Montréal, a terminé en position place, Audrey Robichaud, de Québec, en 14e position, Alex-Anne Gagnon, de Terrebonne, en 22e position, Justine Dufour-Lapointe, en 25e position, et Maxime Dufour-Lapointe, en 30e position.