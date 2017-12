SAN JOSE, Calif. — Kevin Labanc a touché la cible après 1:53 de jeu en prolongation et les Sharks de San Jose ont battu les Canucks de Vancouver 5-4, jeudi.

Labanc a aussi amassé trois aides, tandis que Joe Thornton a récolté deux buts et une aide pour les Sharks. Thornton a ainsi devancé Doug Gilmour au 18e rang des pointeurs de l’histoire de la LNH avec 1416 points en carrière.

Timo Meier et Tomas Hertl ont été les autres buteurs des Sharks. Aaron Dell a effectué 36 arrêts.

Jake Virtanen a amassé un but et une aide pour les Canucks, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs. Brendan Gaunce, Brock Boeser et Daniel Sedin ont aussi fait bouger les cordages, tandis que Jacob Markstrom a stoppé 27 lancers.